東京農工大発の創薬バイオベンチャーで、脳梗塞治療薬などの開発を手掛けるティムス（東京都府中市、若林拓朗社長）が２２日、東証グロース市場に上場する。調達資金１７億２７００万円のうち、新薬の開発資金や外部の研究成果導入の費用として１３億２０００万円を使い、残りの４億０７００万円はデータサービスの利用など研究開発の間接費に充てる。