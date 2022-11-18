ＳＢＩ、プロジェクトカンパニーと協力しＷＥＢ３．０新会社 大阪市に本社
2022年11月18日18時24分
ＳＢＩホールディングスは１８日、プロジェクトカンパニーと協力し、次世代インターネット空間「Ｗｅｂ３．０（ウェブ・スリー）」関連の事業に取り組む企業を支援する新会社「ＳＢＩデジタルハブ」（大阪市）を設立したと発表した。
ＳＢＩ、プロジェクトカンパニーと協力しＷＥＢ３．０新会社 大…
2022年11月18日18時24分
ＳＢＩホールディングスは１８日、プロジェクトカンパニーと協力し、次世代インターネット空間「Ｗｅｂ３．０（ウェブ・スリー）」関連の事業に取り組む企業を支援する新会社「ＳＢＩデジタルハブ」（大阪市）を設立したと発表した。
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