ツアー１４勝の有村が来季のシード権を手放すことになった。２７位から出て、スコアを二つ落として５３位。予選突破に１打及ばず、シード権を獲得できるメルセデス・ランキング５０位以内が不可能となった。「ショットもパットも両方悪かった。最後の最後にこうなるか…」と意気消沈した。

首や腰などに痛みを抱えながらシーズンを過ごし、思い通りに練習できない難しさもあった。ただし、この日のプレーには影響しなかったという。「やり切れたとは思う」。悔いは残していない様子だった。