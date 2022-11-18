【男子ゴルフ・ダンロップ・フェニックス】第２日（１８日、宮崎・フェニックスＣＣ、７０４２ヤード＝パー７１、賞金総額２億円、優勝４０００万円）

トップタイで出た佐藤大平と、この日ベストの６３をマークした大槻智春が、通算９アンダーで首位に並んだ。

１打差の３位には賞金王争い１位の比嘉一貴、トム・キム（韓国）、ミト・ペレイラ（チリ）。さらに２打差の６位に星野陸也、小平智ら８人が続いた。石川遼と蝉川泰果は３１位。通算１オーバーまでの６３人が予選を通過した。９月にプロデビューした中島啓太は初の予選落ち。