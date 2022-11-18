キッコーマンは１８日、デルモンテブランドのトマトケチャップなど家庭用、業務用商品計９４品を来年３月１日納品分から値上げすると発表した。原材料や燃料の価格が高騰しており、希望小売価格で７～２４％程度引き上げる。トマト調味料などの価格改定は今年５月以来となる。