サッカー日本代表国際親善試合・日本―カナダ・テーブル
2022年11月18日10時07分
【日 本】４・５・１ 【カナダ】４・５・１
権 田（清 水） ＧＫ ボリャン
酒 井（浦 和） ジョンストン
板 倉（ボルシ） ビトリア
谷 口（川 崎） Ｋ・ミラー
伊 藤（シュツ） アデクグベ
柴 崎（レガネ） ハッチンソン
田 中（デュッ） ピエット
相 馬（名古屋） ブキャナン
南 野（モナコ） デービッド
久 保（Ｒソシ） ホイレット
浅 野（ボーフ） ラリン
▽交代【日】堂安＝フライブルク（４６分、久保）上田＝セルクルブルージュ（４６分、浅野）山根＝川崎（４６分、酒井）鎌田＝Ｅフランクフルト（６６分、田中）長友＝Ｆ東京（６７分、板倉）吉田＝シャルケ（８５分、南野）【カ】コネ（４６分、ピエット）ラリア（６０分、アデクグベ）ケイ（６０分、ハッチンソン）オソリオ（６０分、ブキャナン）ウォーターマン（７１分、ジョンストン）カバリーニ（７１分、ラリン）
▽警告【カ】アデクグベ、ビトリア
（注）ボルシはボルシアＭＧ、シュツはシュツットガルト、レガネはレガネス、デュッはデュッセルドルフ、ＲソシはＲソシエダード、ボーフはボーフム
（時事）