救済新法、借金による寄付禁止 家族に取り消し権、刑事罰も
2022年11月18日15時15分
政府は１８日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を受けた被害者救済新法の概要を、与野党に提示した。借り入れや、個人が居住する建物処分による寄付の要求を禁止。被害者家族が一定の条件下で寄付の取り消し権を行使できる規定を盛り込んだ。刑事罰も導入する。
救済新法、借金による寄付禁止 家族に取り消し権、刑事罰も
2022年11月18日15時15分
政府は１８日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を受けた被害者救済新法の概要を、与野党に提示した。借り入れや、個人が居住する建物処分による寄付の要求を禁止。被害者家族が一定の条件下で寄付の取り消し権を行使できる規定を盛り込んだ。刑事罰も導入する。
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救済新法、借金による寄付禁止 家族に取り消し権、刑事罰も(11/18 15:15)
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