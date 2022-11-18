厚生労働省と文部科学省は１８日、２０２３年３月に卒業予定の大学生の就職内定率が、１０月１日時点で７４．１％だったと発表した。前年同期比２．９ポイント上昇。新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んだ経済の回復や人手不足を背景に、２年連続で前年を上回った。

企業の採用意欲が高まり、早期に内定を得た学生が増えたとみられる。ただ、コロナ禍直前の３年前の水準（７６．８％）には届かなかった。