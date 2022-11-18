米副大統領、ミサイル発射を「強く非難」 北朝鮮は軍事行動中止を
2022年11月18日16時29分
【バンコク時事】ハリス米副大統領は１８日、訪問先のタイの首都バンコクで開いた日本や韓国、オーストラリアなどとの緊急首脳級会合で、同日の北朝鮮のミサイル発射は国連安保理決議違反だとして「強く非難する」と語った。その上で、緊張を高め、地域を不安定化させているとして、こうした行動を中止するよう北朝鮮に求めた。
米副大統領、ミサイル発射を「強く非難」 北朝鮮は軍事行動中止…
2022年11月18日16時29分
【バンコク時事】ハリス米副大統領は１８日、訪問先のタイの首都バンコクで開いた日本や韓国、オーストラリアなどとの緊急首脳級会合で、同日の北朝鮮のミサイル発射は国連安保理決議違反だとして「強く非難する」と語った。その上で、緊張を高め、地域を不安定化させているとして、こうした行動を中止するよう北朝鮮に求めた。
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