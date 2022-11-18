４７円高の２万７９７８円０６銭 １８日午前の平均株価
2022年11月18日11時41分
１８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７９７８円０６銭と前日終値比４７円４９銭高で終わった。出来高は概算で５億５４００万株。
４７円高の２万７９７８円０６銭 １８日午前の平均株価
2022年11月18日11時41分
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