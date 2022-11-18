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習主席来日、話題にならず　日中首脳会談で松野官房長官

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習主席来日、話題にならず　日中首脳会談で松野官房長官

2022年11月18日11時28分

記者会見する松野博一官房長官＝１８日午前、首相官邸

記者会見する松野博一官房長官＝１８日午前、首相官邸

　官房長官は１８日の記者会見で、首相と中国の習近平国家主席の会談では、習主席の来日予定は話題にならなかったと明らかにした。約３年ぶりに日中トップの会談が開催されたことについては、「対話を進めていく上で良いスタートとなった。引き続き首脳レベルを含むあらゆるレベルで緊密に意思疎通を図っていく」と語った。
　習主席の国賓としての来日は２０２０年４月で調整されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大で延期されたままとなっている。
　防衛相は会見で、会談で合意した日中防衛当局間のホットラインの早期運用開始に向け「鋭意調整していく」と語った。

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