総務省が１８日発表した１０月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０３．４と、前年同月比３．６％上昇した。上昇は１４カ月連続で、伸び率は１９８２年２月以来、４０年８カ月ぶりの大きさ。