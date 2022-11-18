〔日経〕

◆４０地銀、システム統合検討 京都銀や横浜銀 クラウドでコスト減(3)

◆英、年９兆円の財政再建策 エネ企業・富裕層の負担増(3)

◆電動トラックの充電器設置 小売り・メーカーに要請 経産省検討(5)

◆「２兆円貿易赤字」 今年５回目 １０月(5)

◆ＦＴＸ破綻 影響拡大 取引会社やファンド 米ジェネシス 仮想通貨引き出し停止(8)

◆サイバー攻撃 全契約で補償 東京海上、中小向け団体保険(8)

〔日刊工業〕

◆ＬＮＧ 洋上生産設備設計 ナイジェリアで受注 日揮ＨＤ(1)

◆ＳＣＳＫ、職種別に採用 ２４年度 新卒から導入 高度人材を確保(1)

◆尼崎にＲ＆Ｄ拠点 建設用足場 万博見据えＤＸ推進 タカミヤ、２４年稼働(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆関西地区の鉄筋市況 需要伸び悩み、こう着状態続く 関東など他地区と値差拡大 メーカー、陥没価格の是正急ぐ(1)

◆海外ホット市況に底入れ感 ベトナム・ＦＨＳ 値下げも５００ドル台半ば(1)

◆独ティッセンクルップの２２年９月期 鉄鋼事業は５期ぶり営業黒字(1)

〔日刊自動車〕

◆トヨタも開発検討 幼児置き去り防止装置 自動車メーカー 義務化控え動き出す(1)

◆自工会会長 国民的議論が先決 走行距離税断固反対 「理解得られぬ」(1)

◆登録車７年ぶり新型 ＳＵＶ「ＺＲ―Ｖ」発表 ホンダ(1)