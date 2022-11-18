吉田、１２２試合出場 井原に並び歴代３位―サッカー日本代表
2022年11月18日01時09分
サッカー日本代表ＤＦ吉田麻也（シャルケ）は１７日のカナダ戦（ドバイ）で途中出場し、井原正巳に並ぶ日本代表歴代３位の国際Ａマッチ通算１２２試合出場を達成した。
初出場は２０１０年１月６日のアジア・カップ予選でのイエメン戦（サヌア）。 （時事）
吉田、１２２試合出場 井原に並び歴代３位―サッカー日本代表
2022年11月18日01時09分
サッカー日本代表ＤＦ吉田麻也（シャルケ）は１７日のカナダ戦（ドバイ）で途中出場し、井原正巳に並ぶ日本代表歴代３位の国際Ａマッチ通算１２２試合出場を達成した。
初出場は２０１０年１月６日のアジア・カップ予選でのイエメン戦（サヌア）。 （時事）
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