サッカー日本代表国際親善試合（１７日、アラブ首長国連邦・ドバイ）
2022年11月18日01時22分
カ ナ ダ ２ １―１ １ 日 本
１―０
▽得点者【カ】ビトリア（２１分）カバリーニ（９５分＋＝ＰＫ）【日】相馬（８分）
（＋はロスタイム）
（時事）
サッカー日本代表国際親善試合（１７日、アラブ首長国連邦・ドバ…
2022年11月18日01時22分
カ ナ ダ ２ １―１ １ 日 本
１―０
▽得点者【カ】ビトリア（２１分）カバリーニ（９５分＋＝ＰＫ）【日】相馬（８分）
（＋はロスタイム）
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