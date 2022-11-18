【ニューヨーク時事】１７日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４０円台半ばに下落した。午前９時現在は１４０円５０～６０銭と、前日午後５時比１円ちょうどの円安・ドル高。