ＮＹ円、１４０円台半ば
2022年11月18日00時06分
【ニューヨーク時事】１７日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４０円台半ばに下落した。午前９時現在は１４０円５０～６０銭と、前日午後５時比１円ちょうどの円安・ドル高。
ＮＹ円、１４０円台半ば
2022年11月18日00時06分
【ニューヨーク時事】１７日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４０円台半ばに下落した。午前９時現在は１４０円５０～６０銭と、前日午後５時比１円ちょうどの円安・ドル高。
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