コロナ感染者「増加が継続」 急速な拡大至らず―厚労省助言組織
2022年11月17日22時15分
新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織は１７日、全国の新規感染者について「増加が継続しており、重症者数と死亡者数も上昇傾向にある」との見解をまとめた。感染者数が過去最多を更新した北海道のほか、東北や北陸・甲信越地方などでも増加した。ただ、今夏の「第７波」と比べ、急速な拡大には至っていないとしている。
コロナ感染者「増加が継続」 急速な拡大至らず―厚労…
2022年11月17日22時15分
新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織は１７日、全国の新規感染者について「増加が継続しており、重症者数と死亡者数も上昇傾向にある」との見解をまとめた。感染者数が過去最多を更新した北海道のほか、東北や北陸・甲信越地方などでも増加した。ただ、今夏の「第７波」と比べ、急速な拡大には至っていないとしている。
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