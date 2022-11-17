【ドバイ時事】サッカーの国際親善試合は１７日、ドバイで行われ、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に臨む日本代表がカナダ代表と対戦。Ｗ杯前最後の強化試合となる。

国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは日本が２４位、Ｗ杯出場国のカナダは４１位。過去の対戦成績は、日本の２戦全勝。

日本は２３日に１次リーグＥ組の初戦でドイツと当たる。