日本、カナダと対戦 Ｗ杯前最後の強化試合―サッカー
2022年11月17日18時07分
【ドバイ時事】サッカーの国際親善試合は１７日、ドバイで行われ、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に臨む日本代表がカナダ代表と対戦。Ｗ杯前最後の強化試合となる。
国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは日本が２４位、Ｗ杯出場国のカナダは４１位。過去の対戦成績は、日本の２戦全勝。
日本は２３日に１次リーグＥ組の初戦でドイツと当たる。
日本、カナダと対戦 Ｗ杯前最後の強化試合―サッカー
2022年11月17日18時07分
【ドバイ時事】サッカーの国際親善試合は１７日、ドバイで行われ、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に臨む日本代表がカナダ代表と対戦。Ｗ杯前最後の強化試合となる。
国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは日本が２４位、Ｗ杯出場国のカナダは４１位。過去の対戦成績は、日本の２戦全勝。
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