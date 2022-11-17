石川「ボギーが多過ぎ」 フェニックス男子ゴルフ
2022年11月17日17時11分
前週に３年ぶりの復活優勝を遂げた石川は６２位と出遅れた。大勢のギャラリーを引き連れてインからスタート。前半１８番（パー５）では残り２６０ヤードの第２打を１メートルにつけるイーグルで見せ場をつくったが、「ボギーが多過ぎた」。
他に１バーディーを奪ったものの、四つのボギーを悔やんだ。「２～３メートルのパットで苦労した。あしたはしっかりいい内容を目指してやるだけ」と巻き返しを誓った。
石川「ボギーが多過ぎ」 フェニックス男子ゴルフ
2022年11月17日17時11分
前週に３年ぶりの復活優勝を遂げた石川は６２位と出遅れた。大勢のギャラリーを引き連れてインからスタート。前半１８番（パー５）では残り２６０ヤードの第２打を１メートルにつけるイーグルで見せ場をつくったが、「ボギーが多過ぎた」。
他に１バーディーを奪ったものの、四つのボギーを悔やんだ。「２～３メートルのパットで苦労した。あしたはしっかりいい内容を目指してやるだけ」と巻き返しを誓った。
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