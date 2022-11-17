日本製鋼所の松尾敏夫社長は１７日の決算説明会で、子会社で発覚した発電所向け製品などの検査不正を巡り、自身を含めた経営陣の責任を明確にするため、月内にも処分を行う方針を明らかにした。



検査不正、４４９件 原発用部材でも発覚―日本製鋼所

松尾氏は「深くおわび申し上げる。製品には高い信頼があり、裏切ったことは非常に残念だ」と謝罪した。その上で、「私も含めて経営層を処分する。今月終わりから遅くても１２月初めにかけて公表できるのではないか」と語った。