東芝、蓄電池事業で関電と提携検討
2022年11月17日17時02分
東芝は１７日、関西電力と蓄電池事業での業務提携に向けて検討を始めたと発表した。脱炭素化に向けた蓄電池市場の成長を見込み、東芝の蓄電池劣化診断技術を活用したサービスの拡大を目指す。
東芝、蓄電池事業で関電と提携検討
2022年11月17日17時02分
東芝は１７日、関西電力と蓄電池事業での業務提携に向けて検討を始めたと発表した。脱炭素化に向けた蓄電池市場の成長を見込み、東芝の蓄電池劣化診断技術を活用したサービスの拡大を目指す。
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