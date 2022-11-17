久保田さんの体調問題なし 松野官房長官
2022年11月17日16時57分
松野博一官房長官は１７日の記者会見で、ミャンマー国内で拘束されていたドキュメンタリー制作者の久保田徹さんについて「健康状態に特に問題はない」と明らかにした。松野氏は「ミャンマー側から、久保田氏の解放は日本政府からの強い要請を踏まえたとの説明があった」とも語った。
久保田さんの体調問題なし 松野官房長官
2022年11月17日16時57分
松野博一官房長官は１７日の記者会見で、ミャンマー国内で拘束されていたドキュメンタリー制作者の久保田徹さんについて「健康状態に特に問題はない」と明らかにした。松野氏は「ミャンマー側から、久保田氏の解放は日本政府からの強い要請を踏まえたとの説明があった」とも語った。
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