東京都、感染警戒レベル引き上げ 上から２番目に―新型コロナ
2022年11月17日13時13分
東京都は１７日、新型コロナウイルスのモニタリング会議を開き、４段階で表す感染状況の警戒レベルを上から２番目へ１段階引き上げた。このレベルになるのは１０月６日以来。
東京都、感染警戒レベル引き上げ 上か…
2022年11月17日13時13分
東京都は１７日、新型コロナウイルスのモニタリング会議を開き、４段階で表す感染状況の警戒レベルを上から２番目へ１段階引き上げた。このレベルになるのは１０月６日以来。
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