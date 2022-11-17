日立、フィリピンで鉄道システム受注 １１４０億円
2022年11月17日12時51分
日立製作所は１７日、フィリピン政府からデジタル信号などの鉄道システムを受注したと発表した。契約額は約１１４０億円で、フィリピンでの大型鉄道プロジェクト受注は初めて。交通渋滞の悪化が見込まれるフィリピンで、鉄道による通勤を支援し、温室効果ガスの排出削減に貢献したい考えだ。
日立、フィリピンで鉄道システム受注 １１４０億円
2022年11月17日12時51分
日立製作所は１７日、フィリピン政府からデジタル信号などの鉄道システムを受注したと発表した。契約額は約１１４０億円で、フィリピンでの大型鉄道プロジェクト受注は初めて。交通渋滞の悪化が見込まれるフィリピンで、鉄道による通勤を支援し、温室効果ガスの排出削減に貢献したい考えだ。
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