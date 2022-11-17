ホンダ、２年ぶり新型車 「群雄割拠のＳＵＶ市場」に投入
2022年11月17日12時05分
ホンダは１７日、量産車として２年ぶりとなる新型車「ＺＲ―Ｖ（ゼットアールブイ）」を発表した。低重心化による安定した走りを強みに、「群雄割拠のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）市場」（担当者）でのシェア拡大を狙う。ガソリン車とハイブリッド車（ＨＶ）の２種類で、価格は２９４万９１００～４１１万９５００円。来年４月２１日に発売する。
ホンダ、２年ぶり新型車 「群雄割拠のＳＵＶ市場」に投入
2022年11月17日12時05分
ホンダは１７日、量産車として２年ぶりとなる新型車「ＺＲ―Ｖ（ゼットアールブイ）」を発表した。低重心化による安定した走りを強みに、「群雄割拠のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）市場」（担当者）でのシェア拡大を狙う。ガソリン車とハイブリッド車（ＨＶ）の２種類で、価格は２９４万９１００～４１１万９５００円。来年４月２１日に発売する。
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