子が生まれた時期から父親を推定する「嫡出推定」制度を見直す民法改正案は、１７日の衆院本会議で与党や立憲民主党などの賛成多数で可決された。参院審議を経て今国会で成立する見通し。



寺田氏辞任、重ねて要求 立民・長妻氏

当初は１０日に採決の予定だったが、葉 梨 康 弘前法相の辞任により１週間遅れた。