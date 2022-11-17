立憲民主党と日本維新の会、国民民主党などは１７日、国会議員に月１００万円支給される調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費）の使途公開や残金返還を義務付ける歳費法改正案を衆院に共同提出した。改正に後ろ向きな自民党に対応を促し、今国会での成立を目指す。