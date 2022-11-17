アルゼンチン大勝、３６戦無敗 メッシ１得点１アシスト―サッカー国際親善試合
2022年11月17日09時42分
【ドーハ時事】サッカーの国際親善試合は１６日、各地で行われ、アルゼンチンはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に５―０で大勝した。メッシは１得点１アシストを記録。アルゼンチンは公式戦の無敗記録を３６に伸ばし、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会を迎える。
クロアチアはサウジアラビアに１―０で勝ち、ポーランドはチリを１―０で退けた。メキシコはスウェーデンに１―２で敗れた。
アルゼンチン大勝、３６戦無敗 メッシ１得点１アシスト―サッカ…
2022年11月17日09時42分
【ドーハ時事】サッカーの国際親善試合は１６日、各地で行われ、アルゼンチンはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に５―０で大勝した。メッシは１得点１アシストを記録。アルゼンチンは公式戦の無敗記録を３６に伸ばし、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会を迎える。
クロアチアはサウジアラビアに１―０で勝ち、ポーランドはチリを１―０で退けた。メキシコはスウェーデンに１―２で敗れた。
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