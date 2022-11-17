北朝鮮外相、軍事的対応「より猛烈に」 日米韓首脳会談に反発
2022年11月17日10時53分
【ソウル時事】朝鮮中央通信によると、北朝鮮の崔善姫外相は１７日付の談話で、米国が同盟国への「核の傘」提供を含む拡大抑止や朝鮮半島周辺での軍事活動を強化すれば「われわれの軍事的対応はより猛烈になる」と主張した。その上で、日米韓の抑止力強化での協力を盛り込んだ共同声明を出した日米韓首脳会談の開催を非難した。
北朝鮮外相、軍事的対応「より猛烈に」 日米韓首脳会談に反発
2022年11月17日10時53分
【ソウル時事】朝鮮中央通信によると、北朝鮮の崔善姫外相は１７日付の談話で、米国が同盟国への「核の傘」提供を含む拡大抑止や朝鮮半島周辺での軍事活動を強化すれば「われわれの軍事的対応はより猛烈になる」と主張した。その上で、日米韓の抑止力強化での協力を盛り込んだ共同声明を出した日米韓首脳会談の開催を非難した。
関連記事
特集
政治用語
政治
北朝鮮、弾道ミサイル発射 外相談話で日米韓首脳会談非難(11/17 12:18)
寺田氏辞任、重ねて要求 立民・長妻氏(11/17 12:08)
拘束の久保田さん、３カ月半ぶり解放へ 国軍が恩赦付与―ミャンマー(11/17 12:06)
ＡＰＥＣ閣僚会議が開幕 共同声明の採択焦点(11/17 11:38)
岸田首相、バンコクへ出発(11/17 11:03)
北朝鮮外相、軍事的対応「より猛烈に」 日米韓首脳会談に反発(11/17 10:53)
旧文通費法案を共同提出 立維国(11/17 10:25)
首脳宣言の不採択見越す 議長国タイ、代替声明用意―ＡＰＥＣ(11/17 07:11)
参院選改革、２５年施行目指す 各派初協議、難航必至(11/17 07:09)
Ｇ２０、薄氷の幕引き ロシアめぐり深まる混迷(11/17 07:06)
反撃能力、保有は不可欠 防衛費増「幅広く国民負担を」―有識者会議提言の原案判明(11/17 07:05)
日独首脳、対中連携を確認 岸田・スナク氏が対面初会談(11/16 22:18)
首相動静（１１月１６日）(11/16 21:30)
食料・エネルギー安保が焦点 ＡＰＥＣ閣僚会議、１７日開幕(11/16 20:31)
有事の住民避難、早期実施を 自公ＷＴで意見相次ぐ(11/16 19:58)
ＬＮＧ融通、タイと覚書 調達・投資で連携―西村経産相(11/16 19:29)
新型コロナ「万全の体制用意」 岸田首相(11/16 19:05)
救済新法、岸田首相「今国会」強調 与党にまず概要提示―教団問題(11/16 19:04)
北朝鮮、日本通過ミサイルの切手発行 核・ミサイル開発を宣伝(11/16 18:59)
日中首脳、１７日に会談 ３年ぶり、東シナ海など協議(11/16 18:53)
ケアンズ領事事務所長を免職 外務省(11/16 18:31)
自民、教育人材確保へ特命委(11/16 18:28)
国民・古川氏がコロナ感染(11/16 18:10)
れいわ、来月代表選へ 結党以来初(11/16 18:07)
「新時代の関係構築を」 日中首脳会談で中国外務省(11/16 17:56)
元徴用工の解決策「一つ二つに」 首脳が意気投合―韓国政府(11/16 17:41)
宮崎知事選に「スーパークレイジー君」が出馬表明(11/16 17:33)
「１０増１０減」、１８日にも成立 参院委で可決(11/16 17:24)
寺田総務相に公選法違反疑惑浮上 収支報告書に「虚偽記載」(11/16 17:11)
トランプ氏出馬表明「注視」 松野官房長官(11/16 16:50)
コラム・連載