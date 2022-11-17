財務省が１７日発表した１０月の貿易統計速報（通関ベース）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は２兆１６２３億円の赤字となった。赤字は１５カ月連続。原油や天然ガスなど資源・エネルギーの価格上昇と円安による輸入額の増加が輸出額を上回った。１０月としては過去最大の赤字となった。