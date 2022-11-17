【ニューヨーク時事】米下院の金融サービス委員会は１６日、暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディングの経営破綻を巡り、１２月に公聴会を開くと発表した。同社創業者のサム・バンクマン・フリード前最高経営責任者（ＣＥＯ）のほか、破綻前に同社買収を断念した同業大手のバイナンスなど関係者から意見を聴取する方針だ。