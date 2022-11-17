ＦＴＸ破綻で１２月に公聴会 前ＣＥＯから聴取―米下院
2022年11月17日07時12分
【ニューヨーク時事】米下院の金融サービス委員会は１６日、暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディングの経営破綻を巡り、１２月に公聴会を開くと発表した。同社創業者のサム・バンクマン・フリード前最高経営責任者（ＣＥＯ）のほか、破綻前に同社買収を断念した同業大手のバイナンスなど関係者から意見を聴取する方針だ。
ＦＴＸ破綻で１２月に公聴会 前ＣＥＯから聴取―米下院
2022年11月17日07時12分
【ニューヨーク時事】米下院の金融サービス委員会は１６日、暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディングの経営破綻を巡り、１２月に公聴会を開くと発表した。同社創業者のサム・バンクマン・フリード前最高経営責任者（ＣＥＯ）のほか、破綻前に同社買収を断念した同業大手のバイナンスなど関係者から意見を聴取する方針だ。
特集
国際用語
国際
共和が下院奪還 米中間選挙(11/17 08:45)
より効果的な監督必要 ＦＴＸ破綻で―米財務長官(11/17 08:26)
アマゾンでＣＯＰ３０を ブラジル次期大統領、開催国に名乗り(11/17 08:16)
事故車に無数の弾痕 死亡のヘルソン親ロ派―ウクライナ南部(11/17 07:53)
ＮＹ円、１３９円台半ば(11/17 07:48)
ウガンダ旅行、中止しないで 大統領「エボラは制御」(11/17 07:40)
議場で授乳許可 「どこでもできるべきだ」―イタリア(11/17 07:30)
ＮＹ株、小反落(11/17 07:25)
北朝鮮人権決議案を採択 「拉致問題解決を」、１８年連続―国連総会委(11/17 07:18)
ＦＴＸ破綻で１２月に公聴会 前ＣＥＯから聴取―米下院(11/17 07:12)
トランプ氏、シナリオ狂い崖っぷち 求心力低下、迫る司直の手―米大統領選出馬表明(11/17 07:08)
トランプ氏、指名獲得に暗雲 フロリダ州知事に脚光―米大統領選(11/17 07:07)
ＮＡＴＯどう動く？ 北大西洋条約第４、５条とは(11/17 07:07)
キューバ大統領、中ロなど歴訪 ウクライナ情勢や電力問題など協議(11/17 06:33)
ウクライナ軍「迎撃態勢」認める ポーランド着弾当時―米報道(11/17 06:21)
上院トップにマコネル氏再選 米共和、くすぶる執行部批判(11/17 06:03)
３億３０００万円で落札 マラドーナ氏「神の手」試合球―英(11/17 05:42)
英中首脳会談中止 Ｇ２０(11/17 00:52)
ＮＹ株、もみ合い(11/16 23:54)
ＮＹ円、１３９円台後半(11/16 23:42)
停戦後初めて食料搬入 エチオピア北部(11/16 23:41)
「暴徒」に死刑判決 デモ隊への圧力強化―イラン(11/16 23:02)
着弾は「ウクライナのミサイル」 ポーランド大統領「不幸な事故」―ＮＡＴＯ域内初、２人死亡(11/16 22:33)
米欧、イラン非難決議案提出 核合意に影響も―ＩＡＥＡ理事会(11/16 22:26)
円、１３９円台前半 ロンドン外為(11/16 21:23)
ポーランドに戦闘機派遣の用意 独、防空強化に協力(11/16 21:02)
利上げペース「適切に調整」 為替合意も再確認―Ｇ２０首脳宣言(11/16 21:00)
バイデン米大統領が帰国の途(11/16 20:42)
着弾はウクライナの地対空兵器 「確証なき批判」に反発―ロシア(11/16 20:34)
高速鉄道走行試験をオンライン視察 中国主席とインドネシア大統領(11/16 20:21)
ウォール・ストリート・ジャーナル
コラム・連載