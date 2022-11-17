１７日の朝刊（都内最終版）☆１
2022年11月17日07時09分
【１面トップ】
〔朝日〕ポーランドにミサイル ウクライナの迎撃弾か ２人死亡 ＮＡＴＯ初の被害
〔毎日〕ポーランド着弾 ２人死亡 ウクライナ軍の迎撃弾か ロシアは攻撃否定
〔読売〕ポーランド ミサイル着弾 対露 ウクライナ防空弾か ＮＡＴＯ理事会開催
〔日経〕防衛費増 法人税など財源 「反撃能力」は不可欠 ５年以内配備を 有識者会議提言原案
〔産経〕ポーランドにミサイル着弾 ２人死亡 ウクライナの迎撃弾か 露が大規模攻撃
〔東京〕クリスマスケーキ 値付け苦悩 値上げ 据え置き 原料高なお見通せず 価格転嫁難しい企業
【共通ニュース】
◆Ｇ２０「戦争 強く非難」 首脳宣言採択 露にも一定配慮
◆訪日客、１０月４９万人 コロナ前の２割、本格回復は遠く 中国の動向焦点に
◆後期高齢者 保険料上限年８０万円 ２４・２５年度 高所得者１４万円上げ
◆ニュース記事「利用料」調査 公取委 配信事業 取引実態把握
◆寺田氏 また政治資金疑惑 衆院選で虚偽記載報道 自民内にも進退問う声
◆家族が寄付取り消し権 救済新法 被害者に代わり行使検討
◆旧統一教会、養子縁組７４５人 厚労省、週内にも調査▽元教団幹部「トラブルない」
◆半世紀ぶり月へ第一歩 米ロケット打ち上げ成功 アルテミス計画 日本の探査機も搭載▽資源巡り中露と競争へ
◆トランプ氏出馬表明 ２０２４年大統領選 中間選責任論の中（続）