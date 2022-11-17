【１面トップ】

〔朝日〕ポーランドにミサイル ウクライナの迎撃弾か ２人死亡 ＮＡＴＯ初の被害

〔毎日〕ポーランド着弾 ２人死亡 ウクライナ軍の迎撃弾か ロシアは攻撃否定

〔読売〕ポーランド ミサイル着弾 対露 ウクライナ防空弾か ＮＡＴＯ理事会開催

〔日経〕防衛費増 法人税など財源 「反撃能力」は不可欠 ５年以内配備を 有識者会議提言原案

〔産経〕ポーランドにミサイル着弾 ２人死亡 ウクライナの迎撃弾か 露が大規模攻撃

〔東京〕クリスマスケーキ 値付け苦悩 値上げ 据え置き 原料高なお見通せず 価格転嫁難しい企業

【共通ニュース】

◆Ｇ２０「戦争 強く非難」 首脳宣言採択 露にも一定配慮

◆訪日客、１０月４９万人 コロナ前の２割、本格回復は遠く 中国の動向焦点に

◆後期高齢者 保険料上限年８０万円 ２４・２５年度 高所得者１４万円上げ

◆ニュース記事「利用料」調査 公取委 配信事業 取引実態把握

◆寺田氏 また政治資金疑惑 衆院選で虚偽記載報道 自民内にも進退問う声

◆家族が寄付取り消し権 救済新法 被害者に代わり行使検討

◆旧統一教会、養子縁組７４５人 厚労省、週内にも調査▽元教団幹部「トラブルない」

◆半世紀ぶり月へ第一歩 米ロケット打ち上げ成功 アルテミス計画 日本の探査機も搭載▽資源巡り中露と競争へ

◆トランプ氏出馬表明 ２０２４年大統領選 中間選責任論の中（続）