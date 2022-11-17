【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、一部企業の業績見通しの悪化が投資家心理の重しとなり、小反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３９．０９ドル安の３万３５５３．８３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７４．７５ポイント安の１万１１８３．６６で引けた。