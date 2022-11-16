円、１３９円台前半 ロンドン外為
2022年11月16日21時23分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、材料難で値動きに乏しい中、１ドル＝１３９円台前半で推移した。正午現在は１３９円３５～４５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
円、１３９円台前半 ロンドン外為
2022年11月16日21時23分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、材料難で値動きに乏しい中、１ドル＝１３９円台前半で推移した。正午現在は１３９円３５～４５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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