新型コロナ「万全の体制用意」 岸田首相
2022年11月16日19時05分
【ヌサドゥア時事】岸田文雄首相は１６日、新型コロナウイルスの新規感染者が全国的に増加傾向にあることについて「感染状況をしっかり注視し、国民の命や健康を守るため最善の努力をし、万全の体制を用意していきたい」と述べた。訪問先のインドネシア・バリ島で記者団に語った。
新型コロナ「万全の体制用意」 岸田首相
2022年11月16日19時05分
【ヌサドゥア時事】岸田文雄首相は１６日、新型コロナウイルスの新規感染者が全国的に増加傾向にあることについて「感染状況をしっかり注視し、国民の命や健康を守るため最善の努力をし、万全の体制を用意していきたい」と述べた。訪問先のインドネシア・バリ島で記者団に語った。
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