着弾はウクライナの地対空兵器 「ソ連開発Ｓ３００」とロシア主張
2022年11月16日19時11分
タス通信によると、ロシア国防省は１６日、ポーランドに着弾した兵器について、ウクライナ軍の地対空ミサイル「Ｓ３００」だと主張した。Ｓ３００はソ連時代に開発され、ロシア軍だけでなく、ウクライナも保有している。
着弾はウクライナの地対空兵器 「ソ連開発Ｓ３００」とロシア主…
2022年11月16日19時11分
タス通信によると、ロシア国防省は１６日、ポーランドに着弾した兵器について、ウクライナ軍の地対空ミサイル「Ｓ３００」だと主張した。Ｓ３００はソ連時代に開発され、ロシア軍だけでなく、ウクライナも保有している。
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