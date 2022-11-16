大相撲九州場所４日目（１６日、福岡国際センター）

２大関がともに２敗目を喫した。かど番の正代は逸ノ城に寄り切られ、貴景勝は明生に完敗。３関脇は、御嶽海が宇良を問題にせず３勝目を挙げたが、若隆景は琴ノ若に敗れて２敗、豊昇龍は高安に屈して初黒星。１９６９年の九州場所以来、５３年ぶりに４日目で全勝力士が消えた。