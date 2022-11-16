国民・古川氏がコロナ感染
2022年11月16日18時10分
衆院は１６日、国民民主党の古川元久国対委員長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、自宅待機している。
国民・古川氏がコロナ感染
2022年11月16日18時10分
衆院は１６日、国民民主党の古川元久国対委員長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、自宅待機している。
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