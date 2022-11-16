「１０増１０減」、１８日にも成立 参院委で可決
2022年11月16日17時24分
衆院小選挙区を「１０増１０減」する公職選挙法改正案は１６日、参院政治倫理確立・選挙制度特別委員会で与党と立憲民主党などの賛成多数で可決された。１８日にも参院本会議で可決、成立する。公布から１カ月の周知期間を経て施行され、その後の衆院総選挙から適用される。
「１０増１０減」、１８日にも成立 参院委で可決
2022年11月16日17時24分
衆院小選挙区を「１０増１０減」する公職選挙法改正案は１６日、参院政治倫理確立・選挙制度特別委員会で与党と立憲民主党などの賛成多数で可決された。１８日にも参院本会議で可決、成立する。公布から１カ月の周知期間を経て施行され、その後の衆院総選挙から適用される。
関連記事
特集
選挙
「１０増１０減」、１８日にも成立 参院委で可決(11/16 17:24)
「１票の格差」是正へ議論 参院改革協が初会合(11/16 12:32)
市民団体代表が出馬表明 山梨知事選(11/15 19:39)
参院改革協、１６日初会合(11/15 18:58)
北九州市長選で新人推薦 立民(11/15 17:40)
元総務官僚の中野氏が出馬表明 浜松市長選(11/14 13:23)
熊本市長に大西氏３選 無所属２新人破る(11/13 23:30)
野志氏が無投票４選 松山市長選(11/13 17:31)
自民、１９議席視野 維新は大幅増加も―比例【参院選情勢】(07/04 15:12)
伊波を古謝猛追 沖縄【参院選情勢】(07/04 15:12)
自民野村が優勢 鹿児島【参院選情勢】(07/04 15:12)
立民黒田、懸命追い上げ 宮崎【参院選情勢】(07/04 15:11)
自民古庄がやや先行 大分【参院選情勢】(07/04 15:11)
自民松村が盤石 熊本【参院選情勢】(07/04 15:11)
自民山本が優位 長崎【参院選情勢】(07/04 15:11)
自民福岡が大きくリード 佐賀【参院選情勢】(07/04 15:11)
自・立に続く公明 福岡【参院選情勢】(07/04 15:11)
自民山本が優位 愛媛【参院選情勢】(07/04 15:11)
自民磯崎が先行 香川【参院選情勢】(07/04 15:10)
自民中西が優勢 徳島・高知【参院選情勢】(07/04 15:10)
自民江島が安定 山口【参院選情勢】(07/04 15:10)
宮沢・三上が抜ける 広島【参院選情勢】(07/04 15:10)
自民小野田がリード 岡山【参院選情勢】(07/04 15:10)
自民青木が優勢 鳥取・島根【参院選情勢】(07/04 15:10)
自民鶴保引き離す 和歌山【参院選情勢】(07/04 15:10)
自民佐藤が抜け出す 奈良【参院選情勢】(07/04 15:10)
維新、自民が安定 兵庫【参院選情勢】(07/04 15:09)
維新２議席の勢い 大阪【参院選情勢】(07/04 15:09)
立維が競り合い 京都【参院選情勢】(07/04 15:09)
小鑓追う田島 滋賀【参院選情勢】(07/04 15:09)
コラム・連載