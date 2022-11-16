衆院小選挙区を「１０増１０減」する公職選挙法改正案は１６日、参院政治倫理確立・選挙制度特別委員会で与党と立憲民主党などの賛成多数で可決された。１８日にも参院本会議で可決、成立する。公布から１カ月の周知期間を経て施行され、その後の衆院総選挙から適用される。