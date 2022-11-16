円相場、１３９円３７～３８銭 １６日午後５時現在
2022年11月16日17時07分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円３７～３８銭と、前日（１３９円３３～３３銭）に比べ０４銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３９円３７～３８銭 １６日午後５時現在
2022年11月16日17時07分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円３７～３８銭と、前日（１３９円３３～３３銭）に比べ０４銭の円安・ドル高となった。
特集
経済用語
経済
富山銀、４９億円取り立て不能の恐れ 日医工の事業再生計画案提示で(11/16 19:46)
出光興産、２５年度に純利益１３５０億円 新中計を発表(11/16 19:43)
「元祖ＨＶ、残します」 新型プリウス、７年ぶり全面改良(11/16 19:34)
ＬＮＧ融通、タイと覚書 調達・投資で連携―西村経産相(11/16 19:29)
核ごみ調査、１７日で２年 北海道２町村、安全に根強い懸念―原発活用も見通せぬ最終処分地(11/16 19:06)
北国ＦＨＤ、６７億円取り立て不能の恐れ 日医工が事業再生計画案提示で(11/16 19:05)
東芝買収、ロームが参画検討 大成建設も、優先権ファンド陣営に(11/16 19:01)
上限額、年８０万円に引き上げへ ７５歳以上医療保険料―厚労省(11/16 18:45)
１０月訪日客、４９万人 前年比２２倍、水際緩和で急増―円安効果も・政府(11/16 18:36)
特定重要物資、１１分野を了承 半導体、天然ガスなど―有識者会議(11/16 18:28)
地域密着型「無印」 日用品充実、憩いの場に―東京(11/16 18:19)
Ｈ２Ｏ、「Ｐｏｎｔａ」運営会社と協業 データマーケティングで、１１月下旬(11/16 18:14)
ファーストリテ、小中学生の夢応援 イチローさんへの手紙募集、激励も(11/16 18:13)
最先端半導体の量産開始 米大手マイクロンが式典・広島県東広島市(11/16 17:59)
スカイマーク、搭乗１億人 ２４年で達成、再上場に弾み(11/16 17:35)
経産省案提示後に正式決定 原発「６０年超運転」審査方針―規制委(11/16 17:26)
円相場、１３９円３７～３８銭 １６日午後５時現在(11/16 17:07)
ロシア非難の首脳宣言採択 「他の見解」併記、分断反映―危機下のＧ２０サミット閉幕(11/16 16:45)
「ジェラートピケ」売却へ 米投資ファンドに２０００億円規模(11/16 16:33)
事業計画、ＡＩで策定 経済記事から１年先まで月次予測―ゼノデータ・ラボ(11/16 16:33)
豊田通商、福島・楢葉町にリチウム工場 国内初、車電池需要見込む(11/16 16:02)
ガソリン、３週連続値下がり 経産省(11/16 15:40)
３８円高の２万８０２８円３０銭 １６日の平均株価(11/16 15:09)
ネットフリックスに配信停止要請 広告表示巡り―ＮＨＫ(11/16 12:46)
円相場、１３９円８４～８４銭 １６日正午現在(11/16 12:10)
３４円安の２万７９５５円８５銭 １６日午前の平均株価(11/16 11:41)
９月機械受注、４．６％減 ２カ月連続のマイナス―内閣府(11/16 11:27)
東芝、「音響劣化推定ＡＩ」開発 稼働音から機器の劣化検知(11/16 10:15)
円相場、１３８円９５～９６銭 １６日午前９時現在(11/16 09:11)
ローカル鉄道存続へ税軽減 補助金とセットで支援―政府検討(11/16 07:18)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
コラム・連載