２位内藤と仮契約 プロ野球・オリックス
2022年11月16日16時38分
【オリックス】２位指名の内藤鵬内野手（日本航空石川高）と契約金６０００万円、年俸６００万円で仮契約した。（金額は推定）
２位内藤と仮契約 プロ野球・オリックス
2022年11月16日16時38分
【オリックス】２位指名の内藤鵬内野手（日本航空石川高）と契約金６０００万円、年俸６００万円で仮契約した。（金額は推定）
特集
野球
二刀流の矢沢「自分に期待」 日本ハムと仮契約―プロ野球(11/16 18:48)
５位河野と仮契約 プロ野球・広島(11/16 18:10)
ロッテの松川は１１００万円増 プロ野球・契約更改(11/16 17:35)
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仙台育英、秋の頂点は １８日から明治神宮大会―野球(11/16 16:20)
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オリックス、森を獲得 西武からＦＡ移籍―プロ野球(11/16 15:55)
５位戸井と仮契約 プロ野球・阪神(11/16 15:19)
菊地「家族に活躍見せたい」 ロッテが指名あいさつ―プロ野球(11/16 15:04)
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４位青山と入団合意 プロ野球・西武(11/16 14:44)
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１５勝左腕アンダーソンと３年契約 米大リーグ・エンゼルス(11/16 10:16)
４位高野と契約 プロ野球・ロッテ(11/15 21:09)
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村上、佐々木朗に特別賞 プロ野球(11/15 14:53)
コミッショナー公示（１５日） プロ野球(11/15 14:20)
涌井と阿部で交換トレード 楽天、中日の思惑一致―プロ野球(11/15 14:10)
Ｊ・ロドリゲス、大差で新人王 米大リーグ(11/15 11:54)
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日本ハム新球場、来季は使用 規則違反で問題に―プロ野球(11/14 20:43)
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