日本政府観光局が１６日発表した１０月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約２２．５倍の４９万８６００人となった。同月１１日に新型コロナウイルスの水際対策が大幅に緩和されたことを受け、９月（約２０万人）から急増。４カ月連続で前月を上回った。円安で訪日による割安感が高まったことも追い風になったとみられる。



さらなる水際緩和で国力低下防げ【政界Ｗｅｂ】

訪日数の回復基調は鮮明となってきた。和田浩一観光庁長官は１６日開いた記者会見で「水際緩和と円安の効果が相まった」と指摘。国際線の増便支援や訪日プロモーションに反映させる考えを示した。

１０月の１日当たりの訪日数は、水際対策が緩和された１１日以降は約１万３０００人となり、緩和前（約２０００人）から大きく拡大した。ただ、コロナ禍前の２０１９年１０月と比べると月間の訪日数はまだ２割程度の水準にとどまっており、なお本格回復に向けた途上にある。

国・地域別では、韓国が１２万２９００人で最も多く、米国（５万３２００人）、香港（３万６２００人）、台湾（３万５０００人）、タイ（３万４１００人）と続く。かつて主力だった中国（香港を除く）からの訪日客は２万１５００人にとどまり、同国の「ゼロコロナ政策」の影響で１９年同月比９７．１％減と落ち込みが続いている。