日本政府観光局が１６日発表した１０月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約２２．５倍の４９万８６００人となった。同月１１日に新型コロナウイルスの水際対策が大幅に緩和されたことを受け、９月（約２０万人）から急増。４カ月連続で前月を上回った。



さらなる水際緩和で国力低下防げ【政界Ｗｅｂ】

訪日数の回復基調が鮮明となってきた。ただ、コロナ禍前の２０１９年１０月比ではまだ２割程度の水準となっている。