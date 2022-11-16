３８円高の２万８０２８円３０銭 １６日の平均株価
2022年11月16日15時09分
１６日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８０２８円３０銭と前日終値比３８円１３銭高で終わった。出来高は概算で１２億２５００万株。
３８円高の２万８０２８円３０銭 １６日の平均株価
2022年11月16日15時09分
１６日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８０２８円３０銭と前日終値比３８円１３銭高で終わった。出来高は概算で１２億２５００万株。
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