日英会談、いったん取りやめ
2022年11月16日10時21分
【ヌサドゥア時事】岸田文雄首相は１６日午前（日本時間同）、インドネシア・バリ島で予定していたスナク英首相との会談をいったん取りやめた。ポーランドへのミサイル着弾を受け、先進７カ国（Ｇ７）と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国による緊急首脳会合が開催されたことに伴う。
日英会談、いったん取りやめ
2022年11月16日10時21分
【ヌサドゥア時事】岸田文雄首相は１６日午前（日本時間同）、インドネシア・バリ島で予定していたスナク英首相との会談をいったん取りやめた。ポーランドへのミサイル着弾を受け、先進７カ国（Ｇ７）と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国による緊急首脳会合が開催されたことに伴う。
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