円相場、１３８円９５～９６銭 １６日午前９時現在
2022年11月16日09時11分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円９５～９６銭と、前日（１３９円３３～３３銭）に比べ３８銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３８円９５～９６銭 １６日午前９時現在
2022年11月16日09時11分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円９５～９６銭と、前日（１３９円３３～３３銭）に比べ３８銭の円高・ドル安となった。
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