【１面トップ】

〔朝日〕ＧＤＰ４期ぶりマイナス 年１．２％減 第７波・値上げ響く ７～９月期 円安や資源高輸入増

〔毎日〕離婚後共同親権に複数案 法制審部会 「単独」も併記 中間試案

〔読売〕Ｇ２０食料危機に懸念 露侵略非難相次ぐ 首脳会議開幕 宣言草案 核の威嚇批判

〔日経〕世界経済けん引役失う 中国、今年３％成長に失速見通し 米欧後退予測広がる

〔産経〕Ｇ２０露非難の宣言調整 首脳会議 「異論も提起」付記

〔東京〕国内総所得は３．９％減 資源高・円安で流出最大 ＧＤＰ４期ぶりマイナス ７～９月期年率１．２％減

【共通ニュース】

◆東京感染１万人超 ２カ月ぶり 知事「発熱９万人備え」

◆１票の格差 高裁判断拮抗 ７月参院選１６判決出そろう 「合憲」７件「違憲状態」８件 仙台だけは「違憲」

◆ローミング一般通話対象 総務省報告書案 緊急時他社回線利用

◆原発運転延長「合理的」 原子力委 「考え方」素案公表

◆めぐみさん拉致「痛恨」 発生４５年で官房長官

◆男の「浪漫」？ 国会で新曲宣伝 中条きよし氏 維新は議事録削除申請

◆大森一樹さん死去 映画監督 「ゴジラ」シリーズ ７０歳

◆男性国内最高齢 中村茂さん死去 広島、１１１歳（続）