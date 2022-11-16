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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年11月16日07時17分

【１面トップ】
〔朝日〕ＧＤＰ４期ぶりマイナス　年１．２％減　第７波・値上げ響く　７～９月期　円安や資源高輸入増
〔毎日〕離婚後共同親権に複数案　法制審部会　「単独」も併記　中間試案
〔読売〕Ｇ２０食料危機に懸念　露侵略非難相次ぐ　首脳会議開幕　宣言草案　核の威嚇批判
〔日経〕世界経済けん引役失う　中国、今年３％成長に失速見通し　米欧後退予測広がる
〔産経〕Ｇ２０露非難の宣言調整　首脳会議　「異論も提起」付記
〔東京〕国内総所得は３．９％減　資源高・円安で流出最大　ＧＤＰ４期ぶりマイナス　７～９月期年率１．２％減
【共通ニュース】
◆東京感染１万人超　２カ月ぶり　知事「発熱９万人備え」
◆１票の格差　高裁判断拮抗　７月参院選１６判決出そろう　「合憲」７件「違憲状態」８件　仙台だけは「違憲」
◆ローミング一般通話対象　総務省報告書案　緊急時他社回線利用
◆原発運転延長「合理的」　原子力委　「考え方」素案公表
◆めぐみさん拉致「痛恨」　発生４５年で官房長官
◆男の「浪漫」？　国会で新曲宣伝　中条きよし氏　維新は議事録削除申請
◆大森一樹さん死去　映画監督　「ゴジラ」シリーズ　７０歳
◆男性国内最高齢　中村茂さん死去　広島、１１１歳（続）

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