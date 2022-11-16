「１票の格差」是正へ議論 参院改革協が初会合
2022年11月16日12時32分
参院各会派でつくる参院改革協議会（座長・世耕弘成自民党参院幹事長）は１６日、７月の参院選後初となる会合を国会内で開き、参院選挙区の「１票の格差」是正に向けた議論に着手した。隣接する選挙区を統合する「合区」の取り扱いを含め、次期参院選までに与野党が制度見直しで合意できるかが焦点だ。
「１票の格差」是正へ議論 参院改革協が初会合
2022年11月16日12時32分
参院各会派でつくる参院改革協議会（座長・世耕弘成自民党参院幹事長）は１６日、７月の参院選後初となる会合を国会内で開き、参院選挙区の「１票の格差」是正に向けた議論に着手した。隣接する選挙区を統合する「合区」の取り扱いを含め、次期参院選までに与野党が制度見直しで合意できるかが焦点だ。
特集
選挙
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立維が競り合い 京都【参院選情勢】(07/04 15:09)
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