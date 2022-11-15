【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場では、米金利の低下を受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３９円台前半に上昇した。正午現在は１３９円１５～２５銭と、前日午後４時比１円２０銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４４円９０銭～１４５円００銭と、１０銭の円高・ユーロ安。