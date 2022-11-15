円、１３９円台前半 ロンドン外為
2022年11月15日21時21分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場では、米金利の低下を受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３９円台前半に上昇した。正午現在は１３９円１５～２５銭と、前日午後４時比１円２０銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１４４円９０銭～１４５円００銭と、１０銭の円高・ユーロ安。
円、１３９円台前半 ロンドン外為
2022年11月15日21時21分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場では、米金利の低下を受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３９円台前半に上昇した。正午現在は１３９円１５～２５銭と、前日午後４時比１円２０銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１４４円９０銭～１４５円００銭と、１０銭の円高・ユーロ安。
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