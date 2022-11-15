インド太平洋で連携強化 日仏首脳
2022年11月15日20時49分
【ヌサドゥア時事】岸田文雄首相は１５日午後（日本時間同）、インドネシア・バリ島で開かれた２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）の昼食会で、フランスのマクロン大統領と意見交換し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現へ協力を要請した。両首脳はインド太平洋を含む日仏間の連携強化で一致。ロシアのウクライナ侵攻など地域情勢や気候変動を巡っても議論した。
インド太平洋で連携強化 日仏首脳
2022年11月15日20時49分
【ヌサドゥア時事】岸田文雄首相は１５日午後（日本時間同）、インドネシア・バリ島で開かれた２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）の昼食会で、フランスのマクロン大統領と意見交換し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現へ協力を要請した。両首脳はインド太平洋を含む日仏間の連携強化で一致。ロシアのウクライナ侵攻など地域情勢や気候変動を巡っても議論した。
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